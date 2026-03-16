Detenido un hombre de 68 años en un bar de Vitoria por causar molestias ebrio y enfrentarse a la Policía Local

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VITORIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 68 años fue detenido el pasado sábado en un establecimiento hostelero de la calle Logroño, en Vitoria-Gasteiz, por negarse a abandonar el lugar y causar molestias en estado de embriaguez, y por presunto autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad, según ha informado la Policía Local.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18.00 horas cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana en servicio vespertino fue requerida por la Central de Coordinación para que se dirigiera al establecimiento hostelero.

A su llegada al lugar, los agentes solicitaron al varón en varias ocasiones que saliera al exterior, a lo que el hombre se negó rotundamente. Cuando debido a su "desobediencia reiterada" lo acompañaron fuera, se resistió de forma activa para evitarlo. Durante la intervención, también se negó a identificarse, insultó a los agentes y arremetió contra ellos, por lo que fue finalmente detenido.