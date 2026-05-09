Detenido un hombre en San Sebastián por intentar atacar a varios viandantes con un cuchillo

Archivo - Un coche de la Ertzaintza en San Sebastián, Gipuzkoa, País Vasco (España). - Unanue - Europa Press - Archivo

BILBAO 9 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza y de la Guardia Municipal de Donostia han detenido este mediodía en San Sebastián a un hombre, de 64 años de edad, después de que intentara agredir a varios ciudadanos con un cuchillo a los que ha amenazado con el arma.

En el ataque ninguna víctima ha resultado herida y el agresor ha sido rápidamente reducido por los agentes, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Los hechos han sucedido minutos después de las doce del mediodía en la avenida de Sancho El Sabio de San Sebastián cuando un comunicante ha alertado a la Ertzaintza de que un hombre había intentado apuñalar a un joven y se encontraba amenazando a los viandantes con un cuchillo en la mano.

Rápidamente, patrullas de la Ertzaintza y de la Guardia Municipal se han dirigido al lugar y han detenido a la persona, "utilizando la fuerza necesaria" debido a la situación de riesgo que presentaba, ya que el hombre se encontraba alterado y portaba un arma blanca.

Según varios testigos, han tenido que evitar y escapar del agresor, quien, al parecer, ha llegado a alcanzar a un joven, al que ha golpeado al pasar a su altura, sin causarle ninguna herida. Asimismo, ha tratado de atacar a varios viandantes, entre ellos, dos personas de avanzada edad.

La Ertzaintza investiga lo ocurrido para determinar los motivos de este intento de agresión, por lo que solicita la colaboración de aquellas víctimas o testigos de este incidente que han abandonado el lugar. El detenido, de 64 años, será puesto a disposición judicial cuando se finalicen las diligencias policiales pertinentes.