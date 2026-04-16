Detenido un hombre en Vitoria por zarandear a su expareja, quitarle el móvil y meterla en un coche contra su voluntad

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VITORIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local han detenido esta madrugada a un hombre, de 39 años, como presunto autor de un delito de amenazas y lesiones en el ámbito de la violencia de género, tras zarandear a su expareja, quitarle el móvil y meterla en un coche contra su voluntad.

La Guardia Urbana ha informado de que los hechos sucedieron en torno a las 2.15 horas, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana en servicio nocturno y circulaba por el cruce entre las calles Landaberde y Donostia fue requerida por una mujer.

Esta manifestó que el varón que caminaba delante de ella y que era su expareja le había quitado el teléfono móvil. Una vez recuperado el terminal que llevaba el hombre en uno de sus bolsillos, los agentes procedieron a separar a las partes y escuchar sus versiones.

Al parecer, ambos habían tenido una discusión que había comenzado en un establecimiento hostelero de otro punto de la ciudad, donde, además, el varón la había zarandeado y le había impedido marcharse del lugar.

Finalmente, la trasladó en vehículo hasta el barrio de Arriaga-Lakua, donde el hombre continuó con sus amenazas y le sustrajo el teléfono. Tras escuchar también las manifestaciones de su expareja, la patrulla procedió a su detención.