Detenido en Irun cuando trataba de salir de un bar arrastrando una caja de caudales valorada en unos 12.000 euros

SAN SEBASTIÁN 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido a un hombre de 30 años tras ser sorprendido robando en el interior de un bar de Irun (Gipuzkoa). Una dotación policial le interceptó cuando trataba de abandonar el establecimiento arrastrando una caja de caudales de cobro automático, valorada en unos 12.000 euros.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, poco antes de las ocho de la mañana de este pasado domingo, el responsable de un bar ubicado en el Casco Viejo de la localidad fronteriza informó a la Ertzaintza de que había saltado la alarma de seguridad del local y había observado por las cámaras la presencia de un individuo en el interior.

Una patrulla en funciones de protección ciudadana se personó en el lugar y comprobó cómo un hombre, con la cara tapada con una camiseta, arrastraba por el suelo un cajón hacia el exterior del establecimiento. Los agentes constataron que se trataba de una máquina de cobro automático, que había sido arrancada por la fuerza de su lugar de anclaje.

Tras proceder a la identificación del presunto delincuente, este fue detenido por un delito de robo con fuerza y daños. En ese momento, el implicado mostró una actitud agresiva, llegando a enfrentarse a la patrulla.

Entre sus pertenencias portaba una llave que abría la cerradura de la puerta del bar, por lo que se investiga su procedencia. Además, según la denuncia presentada, la caja de caudales que pretendía llevarse el arrestado presentaba algunos desperfectos y contenía dinero de la recaudación en su interior, está valorada en unos 12.000 euros. El detenido ha sido presentado ante la autoridad judicial, después de quedar finalizadas las correspondientes diligencias policiales.