Detenido en Irun (Gipuzkoa) un joven que lesionó de gravedad a un aficionado de un equipo de fútbol rival en una pelea

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido en la localidad guipuzcoana de Irun a un joven, con antecedentes por agredir a aficionados de fútbol de equipos rivales, que presuntamente lesionó de gravedad a un hombre en el transcurso de una pelea a finales del pasado mes de noviembre. La víctima tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por las lesiones ocasionadas.

Según ha informado desde el Departamento vasco de Seguridad, los hechos tuvieron lugar en la madrugada del domingo 30 de noviembre en la parte vieja de Irun, cuando la víctima junto a dos amigos salía de un bar y fueron abordados por varios jóvenes que comenzaron a agredirles tras hacer comentarios alusivos al fútbol.

Uno de los amigos de la víctima cayó al suelo y, al tratar de ayudarle recibió un fuerte golpe en cara, y mandíbula cayendo al suelo. Minutos después, se personaron tanto patrullas de Policía local como de la Ertzaintza que se encontraban realizando labores de vigilancia y protección en las zonas de ocio nocturno de la ciudad.

Una vez recabada una primera información de los testigos, los agentes comenzaron la búsqueda de los presuntos agresores, localizando esa misma noche a dos jóvenes de 20 y 21 años de edad que habían participado en la pelea.

La víctima, de 53 años, tuvo que ser trasladada al Hospital Donostia en San Sebastián para ser intervenida de las lesiones que presentaba en mandíbula y cabeza. Una vez recibida el alta médica, interpuso denuncia y se continuó con la toma de declaración de implicados y testigos de los hechos.

El Departamento vasco de Seguridad ha indicado que, con fecha 22 de diciembre, la Ertzaintza detuvo a un joven, de 20 años de edad, por un presunto delito de lesiones.

El arrestado, que consta con antecedentes por agredir a aficionados de fútbol de equipos rivales, fue conducido a dependencias policiales y este pasado lunes, una vez finalizadas las diligencias pertinentes, quedó a disposición judicial.