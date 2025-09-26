Detenido un joven de 18 años por intento de homicidio tras asestar varios navajazos a su víctima en Bilbao

BILBAO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 18 años fue detenido este pasado jueves por la noche por intento de homicidio en el barrio de Abando de Bilbao, tras asestar varios navajazos a una persona con la que había tenido algún desencuentro anterior, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Los hechos se produjeron pasadas las nueve de la noche en el barrio bilbaíno de Abando. La víctima y el agresor, que ya se conocían por haber tenido algún desencuentro anterior, se encontraron en la calle y el detenido arremetió contra el contrincante a navajazos provocándole cortes en el cuello, tórax y otras partes del cuerpo. La víctima fue trasladada a un centro hospitalario, en principio, con heridas que no revestían gravedad, han detallado las mismas fuentes.

El presunto autor de la agresión fue retenido por varios viandantes y los recursos policiales personados en el lugar procedieron a su detención, para acusarle de un delito de intento de homicidio. Además, el arma utilizada fue localizada en un contenedor cercano al lugar de los hechos. El arrestado, con numerosos antecedentes policiales, ha sido puesto a disposición judicial este viernes.