Detenido un joven de 18 años en Vitoria tras observarle pasar drogas e incautarle casi 100 gramos de hachís

Objetos ocupados - IREKIA

VITORIA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo la tarde del viernes en Vitoria-Gasteiz a un joven de 18 años acusado de un delito de tráfico de drogas tras observarle realizar diversos pases y serle ocupados casi cien gramos de hachís.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad ha informado que la Ertzaintza tuvo conocimiento de que en un domicilio del barrio de Lakua se estaban realizando transacciones de sustancias estupefacientes, por lo que durante la tarde del viernes se estableció un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones del portal de dicha vivienda.

Durante dicho dispositivo se observó cómo diversas personas se acercaban al portal y que, tras realizar una llamada de teléfono, el hombre que residía allí bajaba al portal y realizaban un intercambio. En una de estas transacciones, una patrulla pudo interceptar al comprador, que portaba consigo un trozo de sustancia marrón prensada, aparentemente hachís, por lo que se le propuso para sanción.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a identificar al sospechoso, quien les hizo entrega de 96 gramos de hachís, una pequeña cantidad de marihuana, dos básculas de precisión y 820 euros en metálico.

El joven de 18 años fue detenido por un delito de tráfico de drogas y trasladado a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes.