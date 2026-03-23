Detenido un joven de 20 años en Vitoria-Gasteiz tras ser descubierto con dos bolsas de cocaína y una báscula

Archivo - Policía Local de Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ - Archivo

VITORIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 20 años ha sido detenido por la Policía Local en Vitoria-Gasteiz acusado de un delito contra la salud pública, al haber sido descubierto en el interior de un bar en posesión de dos bolsas que presuntamente contenían cocaína y de una báscula de posesión.

Los hechos se produjeron sobre las 7.30 horas de este pasado viernes, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana fue requerida por la Central de Operaciones para que se dirigiera a la calle Nueva Dentro por quejas de ruidos procedentes de un establecimiento hostelero que se encontraba aún abierto.

Una vez en el local, los policías procedieron a identificar a los allí presentes, entre ellos dos jóvenes que salían de los baños, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Los jóvenes reconocieron ante los agentes haber estado consumiendo drogas y en el transcurso del cacheo al que fueron sometidos, se descubrió que uno de ellos portaba dos bolsas de una sustancia, presuntamente cocaína, así como una báscula de precisión, por lo que fue detenido.