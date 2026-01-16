Detenido un joven de 23 años por herir al trabajador de un comercio de Vitoria, donde robó productos

Archivo - Policía Local de Vitoria - AYUNTAMIENTO DE VITORIA - Archivo

VITORIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron en la tarde de este pasado jueves a un joven, de 23 años, como presunto autor de un delito de robo con violencia, tras robar varios productos del establecimiento y herir en la mano a uno de sus dependientes durante un forcejeo.

Según ha informado la Guardia Urbana, los hechos sucedieron sobre las 18.30 horas cuando una patrulla fue requerida por la Central de Coordinación para que se dirigiera a un establecimiento comercial de la calle General Álava, ya que el responsable del mismo, junto a dos agentes francos de servicio, tenía retenido a un varón "muy agresivo" que había tratado de sustraer varios productos.

Al parecer, minutos antes, una trabajadora del local observó que el varón se escondía los efectos entre sus prendas, por lo que avisó al responsable. El hombre trató de huir y el encargado fue ayudado por dos agentes francos de servicio para tratar de reducirlo.

Se inició entonces un forcejeo durante el cual al presunto ladrón se le cayeron los productos hurtados e hirió al trabajador en una de sus manos. Finalmente, con la ayuda de la patrulla que acudió al lugar, consiguieron reducirlo y aclarar los hechos y, en vista de lo ocurrido, se procedió a su detención.