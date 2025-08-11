Detenido un joven de 23 años como presunto autor de un delito de homicidio en Ribera Alta (Álava)

VITORIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza han detenido este lunes de madrugada a un joven de 23 años de edad como presunto autor de un delito de homicidio tras, presuntamente, causar heridas que han provocado la muerte a otro hombre en una localidad del término municipal alavés de Ribera Alta.

La Ertzaintza fue alertada alrededor de las diez de esta pasada noche de que un hombre había resultado herido, al parecer, víctima de una agresión por parte de otro individuo.

Los hechos, según la persona comunicante y familiar del herido, de 34 años, habían tenido lugar junto a una vivienda en Viloria, correspondiente al término municipal de Ribera Alta, según ha informado la Policía autonómica en un comunicado.

Varias patrullas en funciones de protección ciudadana y una ambulancia se han desplazado al lugar de los hechos, comprobando que la víctima había fallecido. A partir de ese momento, se ha informado a la autoridad judicial y se ha iniciado la correspondiente investigación para el esclarecimiento de lo sucedido, a cargo del Servicio de Investigación Criminal Territorial de la Ertzaintza en Araba (S.I.C.T.A.)

Pasada la una de la madrugada, el supuesto autor de la agresión, de 23 años, ha sido localizado en el municipio de Añana, procediéndose a su detención como presunto responsable de un delito de homicidio.

La Ertzaintza continúa con las investigaciones hasta la puesta a disposición judicial del detenido. El cuerpo sin vida de la víctima ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Vitoria-Gasteiz.