Detenido un joven de 24 años sorprendido hurtando un bolso por una patrulla no uniformada en San Sebastián

Comisaría de la Ertzaintza - IREKIA

SAN SEBASTIÁN 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido en la capital donostiarra la mañana de este domingo a un hombre de 24 años, por un delito de hurto de un bolso a una mujer. Una patrulla no uniformada ha sido testigo de la sustracción pudiendo interceptar al autor y restituir el objeto a su legítima propietaria.

Los hechos han tenido lugar hacia las cinco y media de la mañana, cuando una dotación no uniformada de la Ertzaintza, que realizaba funciones preventivas de delitos contra el patrimonio por el centro de la capital guipuzcoana, ha podido observar cómo un individuo se acercaba a un grupo de personas en el Paseo de la Concha y se apoderaba de un bolso, sin que estas se dieran cuenta. Acto seguido, el autor ha huido de allí a la carrera.

La patrulla ha salido corriendo en su persecución haciendo este caso omiso a sus indicaciones, a pesar de identificarse de viva voz como ertzainas en varias ocasiones.

Finalmente, le han dado alcance y recuperado dicho complemento, ejerciendo el implicado una resistencia activa a la labor policial. Después de contactar con una mujer del grupo, la cual ha reconocido que era de su propiedad, este le ha sido devuelto.

Por estos hechos, se ha procedido a su detención por un delito de hurto y resistencia a agente de la autoridad. Se trata de hombre de 24 años que cuenta con antecedentes policiales, principalmente por hechos contra la propiedad, han indicado las mismas fuentes.