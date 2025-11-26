Detenido un joven en Bilbao tras asestar un navajazo a una persona con la que había discutido

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 26 Nov. (EUROPA PRESs) -

Agentes de la Ertzaintza detuvieron este pasado martes en Bilbao a un joven, de 19 años, por un presunto delito de lesiones graves, tras asestar un navajazo a otra persona con la que había discutido previamente, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Los hechos se produjeron alrededor de las cuatro de la tarde de este pasado martes, en el exterior de un local de juego ubicado en una céntrica calle bilbaína. Al parecer, víctima y agresor tuvieron una discusión en el interior del local y, a la salida, el ahora detenido asestó un navajazo en el abdomen a la víctima, un hombre de 40 años.

Mientras el asaltante huía del lugar, el hombre agredido fue atendido por los servicios sanitarios desplazados, aunque, finalmente, tuvo que ser trasladado al Hospital de Basurto.

Los agentes de la Ertzaintza consiguieron identificar al presunto autor, que fue localizado en Bilbao la Vieja y detenido por un presunto delito de lesiones graves. El detenido, de 19 años de edad, fue puesto a disposición judicial a última hora de la noche de este martes.