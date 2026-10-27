Detenido un joven, gracias a la colaboración ciudadana, por robar en un establecimiento de Vitoria

Archivo - Policía Local de Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ - Archivo

VITORIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron este pasado lunes por la mañana a un varón, de 25 años, como presunto autor de un delito de robo con violencia, tras hurtar varios productos de un establecimiento del Alto de Armentia, y ser retenido gracias a la colaboración ciudadana.

Según ha informado la Guardia Urbana, una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana fue requerida por la Central de Operaciones para que se personara en un establecimiento comercial donde un hombre había hurtado productos.

A la llegada de los agentes, hallaron al hurtador rodeado de un grupo de personas. Este había sido requerido por el encargado de la tienda en repetidas ocasiones para que se detuviera y entregara los efectos que no había abonado al salir del local, pero forcejeó con él con la intención de marcharse del lugar. Gracias a la colaboración ciudadana, pudo ser retenido a la espera de los uniformados, que procedieron a su detención.