Detenido un joven por robar 150 euros y varias botellas del recinto festivo del barrio de Abetxuko en Vitoria

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ - Archivo

VITORIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron en la mañana del pasado sábado a un joven, de 19 años, como presunto autor de un delito de robo con fuerza, tras sustraer 150 euros y varias botellas de alcohol del recinto festivo del barrio de Abetxuko.

En un comunicado, la Guardia urbana ha señalado que los hechos se produjeron sobre las 11.00 horas cuando una patrulla recibió un comunicado de la Central de Operaciones para que se dirigiera al recinto de 'txoznas' del barrio de Abetxuko, ya que se había producido un robo y tenían al presunto autor a la vista.

Una vez en el lugar, los agentes se entrevistaron con dos mujeres de la comisión de fiestas, así como con su responsable, quienes manifestaron que poco antes habían observado al presunto ladrón en actitud sospechosa saliendo de una de las 'txoznas' con un pasamontañas y una bolsa llena de botellas.

Posteriormente, pudieron comprobar que habían forzado la puerta de uno de los recintos festivos y faltaban varias botellas de alcohol y 150 euros.

Los agentes interceptaron también al varón, que negó los hechos; sin embargo, localizaron huellas de calzado que correspondían con las de sus zapatillas, así como dactilares. Para su inspección solicitaron el apoyo de una patrulla de investigación.

En un registro superficial, los agentes le encontraron el pasamontañas y unas tijeras, que más tarde reconoció como propias de la 'txozna' afectada. Asimismo, tras realizar las oportunas gestiones, la patrulla localizó en la vivienda del varón la bolsa con lo sustraído, por lo que, en vista de todos los indicios, procedió a su detención.