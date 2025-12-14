Detenido un menor en Bilbao tras robar una cadena a una viandante

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido a un menor en Bilbao por un presunto delito de robo con violencia después de que arrancara del cuello una cadena de oro a una mujer mediante un tirón cuando transitaba por el barrio de Indautxu, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Los hechos tuvieron lugar sobre las once y media de la mañana de este pasado sábado en la calle Doctor Areilza. Una mujer, que caminaba por esta zona, notó que le daban un fuerte tirón en el cuello y le arrancaban una cadena de oro con un crucifijo que portaba.

Ante los gritos de auxilio de la víctima, unos viandantes corrieron detrás de dos jóvenes, que se alejaban deprisa, y lograron retener a uno de ellos, el presunto autor del robo.

Minutos más tarde, llegó al lugar una patrulla de la Ertzaintza que, tras hablar con estas personas y la víctima, procedieron a detener al menor y a devolver la cadena sustraída a su propietaria. El detenido, con antecedentes policiales, deberá comparecer ante la Fiscalía de Menores.