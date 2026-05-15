Detenido el presidente del club de rugby de Igorre por estafa y administración desleal por las papeletas de Navidad

BILBAO 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha procedido a la detención del presidente del club de rugby de Igorre, acusado de un presunto delito de estafa y administración desleal, como resultado de una investigación abierta en la Ertzain-etxea de Durango (Bizkaia), tras la interposición de numerosas denuncias por parte de particulares por una posible estafa relacionada con la venta de participaciones de la lotería de Navidad realizada por el citado club deportivo.

La Ertzaintza recibió hasta el pasado domingo un total de 132 denuncias por el impago de la lotería de Navidad del club Zekorrak Rugby Taldea de Igorre, que ha admitido que vendió "por error" 225 participaciones de más del número 90.693, que se llevó el tercer premio del sorteo de Navidad, y que no tiene fondos para hacer frente al pago de 2,1 millones que le demandan cerca de 80 personas, que no pueden cobrar lo que les corresponde.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, la investigación desarrollada por la Ertzaintza en torno al suceso ha motivado la detención a primera de la hora de la tarde de este viernes del responsable del club, de 53 años, como presunto autor de un delito de estafa y administración desleal. El implicado había sido requerido previamente por la Ertzaintza para personarse en dependencias policiales.

Una vez finalizadas las diligencias pertinentes, el arrestado será puesto a disposición judicial.