Detenido el responsable de un bar de Santurtzi (Bizkaia) tras incautarle en un registro 300 gramos de hachís

BILBAO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 46 años de edad y que regentaba un bar de Santurtzi (Bizkaia) fue detenido este jueves por la Ertzaintza acusado de un delito de tráfico de drogas en un local abierto al público, tras haberle incautado, en un registro, 300 gramos de hachís.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, un dispositivo en el marco del plan de acción contra el tráfico de drogas en locales de hostelería acudió a un establecimiento hostelero del barrio de El Bullón de Santurtzi, junto a la Policía Local, para registrar el bar.

Durante el registro se localizaron tres placas de hachís ocultas dentro de un armario en un altillo del almacén, por lo que el responsable del bar, un hombre de 46 años de edad, fue detenido acusado de un delito de de tráfico de drogas en local abierto al público.

El arrestado permanece en dependencias policiales a la espera de ser puesto a disposición judicial una vez finalicen las diligencias pertinentes, han indicado las mismas fuentes.