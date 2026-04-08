Detenido en San Sebastián el presunto autor de una agresión sexual a una mujer en un parking el día 31 de marzo

Vehículo de la Ertzaintza - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
SAN SEBASTIÁN 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Ertzaintza detuvo este pasado martes en San Sebastián a un hombre de 33 años como presunto autor de una agresión sexual a una mujer de 40 años registrada de madrugada en un parking de la capital guipuzcoana el pasado 31 de marzo.
Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el 31 de marzo una mujer de 40 años denunció ante la Ertzaintza haber sido víctima de una agresión sexual durante esa madrugada en San Sebastián.
Según relató, había sido abordada en la calle por un desconocido quien, tras insistir en acompañarla y ante la negativa de esta a acceder a sus requerimientos, la había introducido finalmente por la fuerza en el acceso a un parking, logrando inmovilizarla y consumando allí la agresión.
Tras tener conocimiento de lo ocurrido, la Ertzaintza de inmediato puso en marcha una investigación, a resultas de la cual se pudo identificar a un hombre de 33 años como supuesto autor de los hechos. Una vez realizadas las confirmaciones necesarias, en la mañana de este pasado martes se procedió a la detención del sospechoso, acusado de un presunto delito de agresión sexual.
El arrestado fue trasladado a dependencias policiales con el fin de llevar a cabo las diligencias necesarias para, una vez finalizadas estas, ser presentado ante la Autoridad Judicial.