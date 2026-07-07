Detenido en Sestao por agredir a un vecino con una navaja durante una discusión en un edificio de viviendas

Archivo - Coches patrulla de la Ertzaintza - ERTZAINTZA - Archivo

BILBAO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un varón fue detenido este pasado lunes en Sestao por agredir con una navaja a un vecino tras mantener una discusión en un edificio de viviendas de la localidad vizcaína. La víctima sufrió una herida debajo del pecho y tuvo que ser evacuada a un centro hospitalario, según ha informado el Departamento de Seguridad.

El incidente se produjo poco antes de las diez de la noche de este pasado lunes, cuando se alertó a la Ertzaintza de que en un edificio de viviendas de la localidad vizcaína se habría producido una agresión entre vecinos y el agresor portaría un arma blanca.

Los agentes se personaron en el lugar y observaron como un hombre trataba de huir al percatarse de su presencia. Finalmente, consiguieron interceptarle y procedieron a identificarle y a realizarle un registro superficial, en el que le una navaja de grandes dimensiones escondida dentro de una toalla.

Otra patrulla accedió al edificio para atender a la víctima, de 52 años, y comprobaron que tenía una herida sangrante debajo del pectoral, por lo que solicitaron atención sanitaria. Tras recabar la información pertinente procedieron a la detención del agresor por un delito de lesiones con arma blanca.

El arrestado, de 53 años de edad, fue trasladado a dependencias de la Ertzaintza para realizar las correspondientes diligencias, y, una vez finalizadas, será puesto a disposición judicial. La víctima tuvo que ser trasladada al hospital, donde quedó ingresada.