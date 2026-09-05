Detenido el sospechoso del homicidio de un taxista en Azpeitia tras entregarse en una comisaría de Ondarroa

La ertzaintza registra varios domicilios en las calles Paulo VI Auzunea y Arretxe del barrio de Landeta en relación con el tiroteo de este 2 de septiembre de 2026, en Azpeitia, Guipuzcoa, País Vasco (España). - Arnaitz Rubio - Europa Press

BILBAO 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presunto autor del homicidio ocurrido el pasado martes en Azpeitia, en el que falleció un joven taxista tras recibir varios disparos, ha sido detenido este sábado por agentes del Servicio de Investigación Criminal Territorial de Gipuzkoa tras entregarse en una comisaría de Ondarroa (Bizkaia).

El homicidio ocurrió sobre las 20.15 horas del pasado martes, 1 de septiembre, en la avenida Artzubia de Azpeitia, cuando un hombre disparó en varias ocasiones con un arma corta de fuego a otro y huyó del lugar en un vehículo. A consecuencia de la gravedad de las heridas, la víctima, de 31 años, falleció en el lugar.

Según ha informado el departamento de Seguridad, inmediatamente se realizó un dispositivo para tratar de detener al autor.

Ese martes, sobre las 23.25 horas, se localizó el vehículo utilizado por el sospechoso en otra zona del casco urbano de Azpeitia. Tanto este vehículo como el de la víctima fueron trasladados a dependencias de la Policía Científica de la Ertzaintza para realizar inspecciones oculares en los mismos.

El Servicio de Investigación Criminal Territorial de Gipuzkoa (SICTG) se hizo cargo de la investigación para identificar y detener al autor de los hechos.

Finalmente, tras varios días en los que se han realizado entradas y registros en diferentes puntos de Azpeitia y otras localidades cercanas, el presunto autor, un hombre de 43 años, se ha entregado a las 5.30 horas de la madrugada en la comisaría de Ondarroa y se le ha incautado un arma de fuego corta que portaba.

Posteriormente, se ha procedido a su detención como presunto autor de un delito de homicidio con arma de fuego.

El detenido, al que le constan tres detenciones previas por delitos contra la salud pública, ha sido trasladado a dependencias policiales para realizar las oportunas diligencias antes de ser puesto a disposición judicial.

La investigación continúa abierta para esclarecer más aspectos de la misma.