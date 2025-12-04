Detenido un varón en Getxo (Bizkaia) por un intento de agresión con arma blanca a otra persona

BILBAO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Getxo (Bizkaia) ha detenido este jueves en el barrio de Algorta a un varón por intentar agredir a otra persona utilizando un cuchillo, según han informado fuentes municipales.

La actuación policial se ha iniciado cuando agentes del Centro Coordinador han observado en una de las cámaras de video-vigilancia instaladas en el municipio, cómo el acusado se ha dirigido con un cuchillo en la mano hacia dos personas con el ánimo de agredir a una de ellas.

Patrullas que estaban realizando labores preventivas en la zona han llegado inmediatamente al lugar, lo que ha evitado que se consumara la agresión. Posteriormente, han detenido al presunto autor de los hechos y han decomisado el cuchillo que portaba.

Según la información recabada por las patrullas, las partes implicadas se conocían y los hechos venían motivados por rencillas anteriores.

El detenido ha sido trasladado a la comisaría de la Policía Local, donde se están realizando las diligencias oportunas para su posterior presentación en sede judicial.