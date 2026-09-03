Detenido en Vitoria por arremeter contra el policía que le descubrió en posesión de cobre presuntamente robado

Un agente de policía local de Vitoria - Iñaki Berasaluce - Europa Press

VITORIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres de 35 y 44 años han sido detenidos en Vitoria-Gasteiz como presuntos autores de un delito de atentado a agentes de la autoridad, después de que el primero de ellos arremetiera contra un agente que le descubrió en posesión de cobre presuntamente robado y de que el segundo se enfrentara contra una patrulla que intervino porque estaba molestando a la trabajadora de un comercio.

El arresto del hombre de 35 años se produjo a mediodía de este pasado miércoles, cuando esta persona circulaba en bicicleta por la calle Martín Olave y mostró "una actitud esquiva" al percatarse de la presencia de una patrulla de la Policía local, según ha informado el Ayuntamiento de Vitoria en un comunicado.

Los agentes lo reconocieron de anteriores intervenciones relacionadas con la sustracción de cobre en la vía pública. Al tratar de realizarle un registro superficial para revisar lo que llevaba, el varón comenzó a alterarse.

Los agentes comprobaron que en el interior de su mochila había una cantidad considerable de cobre cuya procedencia no pudo justificar. Durante la intervención, arremetió contra ellos y opuso una resistencia activa.

Por la tarde, alrededor de las 20.15 horas, se produjo la detención del segundo varón, que arremetió contra una patrulla que actuaba con él, ya que había estado molestando e increpando a una trabajadora de un establecimiento comercial de la avenida Judimendi.