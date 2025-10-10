Detenido en Vitoria-Gasteiz por dar un puñetazo, insultar y amenazar de muerte a un hombre que le negó un beso

VITORIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron este pasado jueves a un hombre, de 48 años, como presunto autor de un delito de agresión sexual, lesiones y amenazas graves, tras dar un puñetazo, insultar y amenazar de muerte a un varón que le negó un beso.

Según ha informado la Guardia Urbana en un comunicado, los hechos sucedieron sobre las 15.00 horas cuando una llamada al 092 alertó de que había un varón muy alterado en un establecimiento hostelero del barrio de Judimendi.

Una patrulla se dirigió al lugar y se entrevistó con el hombre, que manifestó haber sido víctima de agresión sexual por parte de otro que había intentado besarle. Al parecer, no era la primera vez que el agresor tenía esta conducta hacia la víctima.

En esta ocasión, ante la negativa, le agarró del cuello, le asestó un puñetazo en el pecho, le insultó y le amenazó de muerte. Testigos de los hechos corroboraron lo relatado por la víctima e indicaron a los agentes que el agresor se había introducido en una lonja cercana. Los policías lo localizaron y, tras recoger sus manifestaciones, procedieron a su detención.