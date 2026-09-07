Detenido en Vitoria-Gasteiz un hombre de 41 años acusado de agredir sexualmente en su vivienda a una mujer

Archivo - Un agente de policía de Vitoria
Archivo - Un agente de policía de Vitoria - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo
Europa Press País Vasco
Publicado: lunes, 7 septiembre 2026 17:41
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VITORIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz han detenido un varón de 41 años acusado de agredir sexualmente y coaccionar en su vivienda a una mujer.

Según ha informado este lunes en un comunicado el Ayuntamiento de Vitoria, el autor de lo hechos fue detenido este pasado viernes, a las 8.55 horas, después de que una mujer denunciara en dependencias policiales haber sido violada por un hombre en la vivienda de este, ubicada en el barrio de Zabalgana.

El equipo instructor activó el protocolo de agresiones sexuales, por lo que trasladó a la víctima a un centro hospitalario para ser examinada. Debido a la denuncia interpuesta e investigación efectuada, el acusado fue localizado y detenido.

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