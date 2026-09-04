Detenido en Vitoria-Gasteiz el sospechoso de tres robos con violencia a ancianas

Archivo - Coches patrulla de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 18 años ha sido detenido por la Ertzaintza en Vitoria-Gasteiz acusado de un robo mediante tirón a una anciana registrado el pasado mes de agosto, como consecuencia del que la víctima sufrió diversas erosiones en el cuello. Las investigaciones realizadas han llevado a determinar que podría estar implicado en otro asalto a dos mujeres de edad avanzada con el mismo procedimiento.

Los hechos investigados se produjeron el pasado día 15 de agosto, cuando una mujer, de 86 años fue abordada por un individuo a la altura de la Plaza del Renacimiento en Vitoria-Gasteiz, según ha informado la Ertzaintza en un comunicado. El hombre, mediante un violento tirón, le arrebato la cadena de oro que portaba en el cuello, causando a la víctima diversas erosiones.

El asaltante salió huyendo y, tras conocer lo ocurrido, la Ertzaintza puso en marcha la correspondiente investigación, logrando identificar a un joven como supuesto autor del mismo. El sospechoso fue detenido este pasado jueves, acusado de un delito de robo con violencia.

Las indagaciones realizadas han llevado a determinar que arrestado podría estar implicado en otro robo con el mismo procedimiento. En este caso, las víctimas fueron dos mujeres, de 87 y 81 años de edad, a las cuales sustrajo sus respectivas cadenas y resultaron también contusionadas.