Detenido en Vitoria un joven de 26 años como autor del asalto con violencia a una mujer a principios de mes

Ertzain-etxea de Vitoria - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

VITORIA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo durante la tarde de este pasado jueves a un individuo de 26 años como uno de los autores de un asalto con violencia a una mujer perpetrado a principios de mes en la capital alavesa. El arrestado, en compañía de otros dos individuos, le arrebató la cadena de oro del cuello a la víctima mediante un tirón, que cayó al suelo.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los hechos tuvieron lugar la tarde del sábado, 4 de abril, cuando la víctima, de 57 años, transitaba por el Parque de Arriaga, según su testimonio.

En un momento dado, fue abordada por la espalda, al parecer, por tres individuos, uno de ellos le sustrajo de manera violenta una cadena de oro con un colgante que llevaba en el cuello. Además, durante el asalto llegaron a arrojarla al suelo antes de darse a la fuga, lo que le causó lesiones en un brazo.

Las indagaciones correspondientes han permitido identificar a uno de los supuestos autores, que fue localizado ayer y detenido por un delito de robo con violencia. El arrestado, de 26 años y con antecedentes principalmente por hechos contra la propiedad, será puesto a disposición judicial, una vez completadas las oportunas diligencias. La investigación continúa abierta para la localización del resto de implicados.