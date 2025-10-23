Detenidos cinco miembros de un grupo organizado dedicado a vender dispositivos electrónicos sustraídos

BILBAO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha desarticulado un grupo criminal organizado dedicado a la receptación, manipulación y posterior venta de teléfonos móviles, ordenadores portátiles y otros dispositivos electrónicos de alta gama, todos ellos sustraídos previamente tanto en Euskadi como en otras comunidades y en el extranjero. En la operación han sido detenidas cinco personas y se han abierto diligencias como investigadas a otras dos.

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, el operativo policial que ha posibilitado el desmantelamiento de este entramado fue puesto en marcha por el Servicio de Investigación Criminal Territorial de Bizkaia (SICTB) el pasado mes de junio y se ha venido desarrollando durante estos meses, coordinado por el Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao.

Las investigaciones realizadas posibilitaron a lo largo de este tiempo la identificación de un grupo de personas que estarían llevando a cabo labores de receptación, manipulación y posterior venta de teléfonos móviles, ordenadores portátiles y otros dispositivos electrónicos de alta gama, todos ellos sustraídos previamente en distintos municipios de Euskadi, comunidades autónomas limítrofes e incluso en el extranjero.

Según se pudo determinar, la banda actuaba "de forma estructurada, con reparto de funciones entre sus miembros y utilizando diversos inmuebles como puntos de almacenamiento y distribución del material ilícito".

Como resultado de estas indagaciones, en la jornada del pasado martes fue establecido un dispositivo policial en diferentes poblaciones de Bizkaia con el fin de localizar a los sospechosos y se procedió a la detención de cinco integrantes de la banda criminal. Asimismo, se han abierto diligencias como investigadas a otras dos personas vinculadas al entramado.

Tras practicar los arrestos de los integrantes del grupo, cinco hombres de edades comprendidas entre los 20 y los 35 años, se han llevado a cabo registros en las localidades de Bilbao y Barakaldo, en los cuales se han ocupado teléfonos móviles, ordenadores, tablets, cámaras fotográficas y drones.

MÁS DE 300 MÓVILES

Durante el tiempo que se ha desarrollado la investigación, se han intervenido más de 300 teléfonos móviles, muchos de ellos de última generación, así como ordenadores portátiles, tablets y otros dispositivos electrónicos.

Tras su análisis, más de un centenar de estos aparatos han resultado estar relacionados con denuncias previas por robo o hurto, por lo que han sido devueltos a sus legítimos propietarios.

Los detenidos han sido puestos a disposición judicial y la Ertzaintza continúa las investigaciones para "individualizar los dispositivos recuperados, identificar a sus propietarios y esclarecer todos los hechos relacionados".