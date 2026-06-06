Detenidos dos conductores en Oiartzun y Andoain (Gipuzkoa) que transportaban de forma ilegal a 24 personas

Coches patrulla de la Ertzaintza - ERTZAINTZA

SAN SEBASTIÁN 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido en la madrugada de este sábado a los conductores de dos furgonetas en las localidades guipuzcoanas de Oiartzun y Andoain en las que viajaban 24 personas de forma ilegal, dos de ellas en el maletero de uno de los vehículos, según ha informado el Departamento de Seguridad en un comunicado.

La primera detención se ha llevado a cabo alrededor de la una de esta madrugada en Oiartzun después de dar alcance a una furgoneta que circulaba por la AP-8 en sentido contrario a la circulación.

Efectivos de la Ertzaintza han detenido la furgoneta en un área de servicio y han observado que viajaba un número de personas que superaban ampliamente el número de plazas autorizado para el vehículo, dos de ellos en el maletero. En total, había trece ocupantes que viajaban de forma irregular con destino hacia París.

Ante la evidencia de un presunto tráfico ilegal de personas los recursos policiales han procedido a la detención del conductor, un hombre de 31 años, y a la identificación de los pasajeros. El arrestado será puesto a disposición judicial una vez finalizadas las diligencias policiales.

Quince minutos después y de forma similar, otra patrulla de la Ertzaintza que realizaba labores de vigilancia y control de tráfico ha observado un vehículo circulando de manera errática a su paso por el término municipal de Villabona, el cual ha sido interceptado en Andoain. En la furgoneta viajaban once personas que se dirigían a Francia.

En este caso, el conductor, de 33 años, también ha sido detenido por un delito de tráfico ilegal de personas y trasladado a dependencias policiales donde se están realizando las diligencias pertinentes antes de ser puesto a disposición judicial.