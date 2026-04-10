Detenidos por dos Ertzainas fuera de servicio en San Sebastián al tratar robar de forma violenta a dos turistas

Furgoneta de la Ertzaintza - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha arrestado este pasado jueves a dos hombres, de 20 y 23 años, después de que intentaran robar de forma violenta el reloj y una cadena de oro a dos turistas en el centro de la capital guipuzcoana. Dos agentes libres de servicio socorrieron a las víctimas y consiguieron retener a los dos autores.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el intento de robo se perpetró a las nueve y cuarto de la noche, cuando un grupo de turistas se encontraba buscando un restaurante para cenar en la Parte Vieja de la ciudad.

Dos individuos se acercaron a dos de ellos, y tras ofrecerles una manzana se abalanzaron con la intención de arrebatarles el reloj de alta gama que portaban. Durante el forcejeo, uno de los asaltantes agarró del cuello a una de las víctimas y le arrancó violentamente la cadena de oro. Los dos asaltantes huyeron a la carrera del lugar.

Dos agentes de la Ertzaintza libres de servicio que se encontraban en las inmediaciones auxiliaron a las víctimas e iniciaron la persecución de los dos sospechosos. Ambos fueron retenidos por los ertzainas, uno de ellos tuvo que ser reducido ya que se resistió violentamente a su detención, causado heridas leves a uno de los agentes.

Poco después, los dos autores, de 20 y 23 años de edad y con antecedentes policiales, fueron arrestados por una patrulla uniformada de la Ertzaintza acusados de un delito de robo con violencia en grado de tentativa, ya que pudieron recuperar la cadena sustraída para devolvérsela a su propietario.

Los detenidos fueron trasladados a dependencias de la Ertzaintza para realizar las correspondientes diligencias, y una vez finalizadas, fueron puestos a disposición judicial.

VIERNES

Además, la madrugada de este viernes, se ha perpetrado un segundo robo, en la zona del Boulevard donostiarra, cuando una pareja de turistas regresaba a su apartamento y dos individuos asaltaban a una de las dos víctimas, un joven de 20 años, a quien arrebataron violentamente la cadena del cuello.

Durante el forcejeo, su compañera ha conseguido hacer una fotografía de los agresores que han huido tras conseguir el botín.

Una patrulla ha localizado poco después a los dos sospechosos, dos hombres de 24 y 27 años, que han sido arrestados por un delito de robo con violencia.