Detenidos en Hernani (Gipuzkoa) dos jóvenes por robar con violencia un teléfono móvil a una mujer

SAN SEBASTIÁN 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido en la localidad guipuzcoana de Hernani a dos jóvenes acusados de robar con violencia un teléfono móvil a una mujer en la vía pública. Una patrulla localizó a los autores, tras darse estos a la fuga, siendo recuperado el teléfono sustraído.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los hechos han tenido lugar alrededor de las tres y media de la madrugada de este martes cuando un comunicante ha comunicado a la Ertzaintza que dos mujeres habían sido víctimas de un robo en una céntrica calle de Hernani por parte de dos individuos, que acaban de huir del lugar.

Patrullas en tareas de protección ciudadana han contactado allí con las víctimas, las cuales han relatado que se encontraban a la espera de un taxi cuando se les han acercado dos hombres. Estos, de inmediato, han intentado iniciar una conversación, llegando a cogerle a una de ellas de la mano, sintiéndose acosadas.

Ante esta situación, una de las mujeres ha sacado un teléfono móvil para realizar una llamada, siéndole arrebatado el citado dispositivo por uno de los hombres que, además, la ha empujado, cayendo esta al suelo.

Acto seguido, ambos han salido huyendo a la carrera en dirección hacia el casco histórico de la localidad. Los agentes han localizado en las inmediaciones a dos individuos, que se correspondían con la descripción física de los autores del robo.

Uno de ellos llevaba un teléfono móvil en una mano, que ha tratado de esconder detrás de un muro, un movimiento que ha sido observado por la dotación policial. Después de proceder a su identificación y confirmar que se trataba del teléfono sustraído a la mujer, ambos han sido detenidos por un delito de robo con violencia.

Los arrestados de 27 y 29 años, el primero con antecedentes policiales, han sido trasladados a la Ertzain-etxea de Hernani para la realización de los oportunos trámites, para su posterior puesta a disposición judicial.