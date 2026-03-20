Detenidos en Lemoa tras cortar el cable de la vía férrea entre este municipio y Amorebieta para su robarlo

Furgoneta utilizada para el robo de cable - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

BILBAO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido la madrugada de este viernes a dos hombres, de 35 y 40 años, por un delito de daños y otro de hurto en grado de tentativa, tras haber cortado el cable de la vía férrea en un tramo de 100 metros entre las localidades de Lemoa y Amorebieta-Etxano, que ha afectado al normal funcionamiento del servicio ferroviario. Los sospechosos han sido sorprendidos cuando ya tenían el material preparado para su extracción.

Los hechos han tenido lugar a las 04.30 horas, cuando la Ertzaintza ha sido requerida para que se personara en el barrio Arraibi de la localidad de Lemoa, ya que un trabajador de Euskotren había observado que estaban sustrayendo cable de las vías del tren, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Una patrulla ha contactado con un vigilante de seguridad que ha señalado a los agentes que, a consecuencia, del cable cortado, la línea de tren se encontraba parada, y ha explicado que días antes también sufrieron una sustracción de cable en las instalaciones.

Los agentes desplazados al lugar han realizado una inspección y han localizado en las inmediaciones una furgoneta que contenía en su interior distinto material de herramienta para uso de corte, una escalera extensible y, en la parte trasera, cable de cobre, y procedieron a su inmovilización ante la presunción de que la furgoneta había podido ser utilizada para cometer la sustracción, aunque una posterior inspección concluyo que el cable hallado en la furgoneta no correspondía con el sustraído en las vías del tren.

En una segunda inspección más exhaustiva de las vías del tren, se ha localizado el cable que se encontraba cortado y preparado para su extracción, si bien, al haberse visto sorprendidos por la llegada del recurso policial, los autores no habrían tenido tiempo de llevárselo.

Los técnicos han comprobado que el corte de dichos cables que afectaba a un tramo de 100 metros en una zona comprendida entre las localidades de Lemoa y Amorebieta-Etxano iba a provocar una afectación al normal funcionamiento del servicio ferroviario. Las reparaciones podrían ascender a más de 30.000 euros, según los técnicos.

Minutos más tarde, los y las agentes desplegados y con la colaboración de un vigilante de seguridad han localizado en los alrededores a los dos presuntos autores y han procedido a su identificación. La Ertzaintza ha procedido a la detención de estos dos hombres por un delito de daños y otro de hurto, en grado de tentativa.

Los dos arrestados, de 40 y 35 años, han sido trasladados a dependencias policiales de la Ertzain-etxea de Durango y serán puestos a disposición judicial en las próximas horas, mientras se continúan investigando los hechos para determinar de donde procede el resto de cable sustraído y localizado en la furgoneta.