Detenidos por lesiones graves en Galdakao tras agredir con un punzón y una barra metálica a dos personas

BILBAO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza este viernes por la tarde a un hombre de 56 años y a una mujer de 44 por agredir a otras dos personas con un punzón, con el que provocaron varias lesiones sangrantes a una de ellas, y con una barra metálica. Las dos víctimas tuvieron que ser trasladadas al hospital.

Los hechos tuvieron lugar sobre las cuatro y cuarto de la tarde, según ha informado el Departamento de Seguridad, cuando la Ertzaintza fue requerida para dar apoyo a la Policía Local de Galdakao, ya que se encontraban en un parque de la localidad con un hombre y una mujer que habían sido agredidos. Uno de ellos presentaba heridas punzantes.

Los agentes se personaron en el lugar y comenzaron a recabar información de los hechos. Al parecer, un hombre y una mujer se habrían presentado allí y habrían comenzado a agredir con un punzón a otro hombre que se encontraba en el parque.

Cuando la mujer que estaba con él intermedió para defenderle, fue agredida con una barra metálica en la cabeza. Posteriormente, también habrían agredido con esa barra al hombre, quien presentaba cuatro heridas sangrantes provocadas por un punzón. La patrulla encontró este punzón en las inmediaciones de los hechos.

Los agresores habrían huido seguidamente del lugar, pero, minutos después, fueron localizados en una zona cercana. Se trataba de un hombre de 56 años detenido previamente en otras 25 ocasiones por la Ertzaintza, y una mujer de 44 años detenida anteriormente en 13 ocasiones, que fueron detenidos por sendos delitos de lesiones graves.

Posteriormente fueron trasladados a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes y, una vez finalizadas, serán puestos a disposición judicial. Las víctimas, un hombre y una mujer de 53 y 50 años respectivamente, fueron trasladados a un centro hospitalario para ser tratados de las lesiones que les habían provocado.