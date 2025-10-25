Detenidos seis jóvenes, dos menores, por un robo con violencia a otro joven en la estación de tren de Urnieta (Gipuzkoa)

SAN SEBASTIÁN 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis jóvenes, dos menores de 13 y 16 años y el resto con edades comprendidas entre los 18 y los 21 años, fueron detenidos la tarde del pasado viernes acusados de un delito de reobo con violencia tras presuntamente abordaren el apeadero ferroviario de Urnieta (Gipuzkoa) a otro joven al que agredieron de forma violenta para robarle.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, alrededor de las ocho y media de la tarde del viernes, una ciudadana requirió la presencia de la Ertzaintza en la estación de Renfe de la localidad de Urnieta, done refirió que se había producido un altercado con una sustracción violenta a otro joven.

Agentes de la Policía Local de Urnieta que se habían personado en el lugar, junto con los miembros de seguridad de la estación, habían bajado del tren a seis jóvenes para esclarecer los hechos tras participar en una acción violenta.

Los agentes de la Ertzaintza identificaron a la víctima de la agresión, un joven de 22 años, que manifestó que se encontraba en el exterior de la estación de tren cuando fue abordado de manera intimidatoria por seis jóvenes. Mientras varios de ellos le sujetaban contra una pared, relató, el resto comenzaron a rebuscar en sus bolsillos y riñonera. El joven manifestó que, encontrándose en esa situación, uno de los agresores, de 19 años, le propinó un fuerte golpe en la boca con el puño cerrado, causándole una herida sangrante en el labio.

Además, la víctima señaló que, tras la sustracción de un manojo de llaves y la caja de unos auriculares, los seis jóvenes abandonaron la estación subiéndose al tren.

Tras corroborar los hechos los agentes de la Ertzaintza procedieron a la identificación y detención de los seis varones como autores de un presunto delito de robo con violencia. El joven agredido fue trasladado a un centro sanitario para una valoración médica antes de interponer la denuncia.

Dos de los arrestados, menores de 16 y 13 años, fueron puestos en libertad a última hora de la noche, y los otros cuatro detenidos, con edades comprendidas entre los 21 y 18 años, serán puestos a disposición judicial este sábado una vez se finalice con la tramitación de las diligencias correspondientes.