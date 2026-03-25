Detienen a un varón por varios robos en comercios de Cruces (Bizkaia) cometidos tras romper su escaparate

El concejal Ángel Madrazo ante el escaparate roto de un comercio asaltado - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Barakaldo ha detenido en el barrio de Cruces a un varón como presunto autor de un robo con fuerza, al que varios agentes sorprendieron in fraganti tras haber roto, de madrugada, la luna del escaparate de un comercio ubicado en la calle Balejo.

Según ha informado el concejal delegado del área de Seguridad Ciudadana, Ángel Madrazo, el arresto tuvo lugar el pasado martes cuando agentes de la Policía Local descubrieron in fraganti a dicho varón, al que se investiga por su posible participación en otros robos producidos de manera similar en otros comercios de Cruces en los últimos días.

Madrazo ha relatado que "en los últimos quince días se han producido al menos cuatro robos en comercios de la zona de Cruces" y que, en todos los casos, el modus operandi del autor había sido el mismo: "fracturar la luna del escaparate mediante el uso de arquetas o elementos contundentes para, seguidamente, sustraer objetos del escaparate o del interior de los locales".

Con el objetivo de poner fin a estos actos delictivos, la Policía Local puso en marcha un dispositivo de vigilancia intensiva de la zona durante las horas nocturnas, además de reforzar la vigilancia con cámaras de control. Como resultado del dispositivo, "el pasado martes, sobre las 05.00 horas, se detuvo a un varón in fraganti, en el momento en el que acababa de fracturar la luna de un comercio", ha señalado el concejal.

Tras explicar que el detenido cuenta, además, con antecedentes policiales por hechos delictivos similares, Madrazo ha manifestado que, en estos momentos, "Policía Local y Ertzaintza colaboran en la recopilación de los elementos de prueba que ambos cuerpos han obtenido en los diferentes lugares, con el fin de completar con un mayor número de elementos probatorios las diligencias judiciales".

El concejal ha señalado que "se va a mantener el incremento de la presencia policial durante el horario nocturno en el barrio de Cruces y que la Policía Local va a perseguir estos hechos delictivos hasta conseguir la detención de los autores".

Tras agradecer la colaboración que vecinos, vecinas y comerciantes están facilitando para la identificación plena de los autores, el edil ha destacado que "para el pequeño comercio, encontrarse al inicio de la jornada con una luna fracturada es un grave trastorno que implica, en algunos casos, que se vean en la obligación de no poder abrir el negocio en condiciones normales de atención a los clientes", ha concluido.