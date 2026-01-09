Día lluvioso y temperaturas máximas que no superarán los 11 grados, este sábado en Euskadi

Suelo mojado en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi un día lluvioso, sobre todo en el norte, con temperaturas máximas que no superarán los 11 grados.

Las precipitaciones volverán a ser abundantes en la mitad norte, especialmente en el este. Sin embargo, a lo largo de la tarde y noche y de oeste a este las precipitaciones irán remitiendo.

La cota de nieve estará inicialmente en torno a los 800 metros e irá subiendo hasta situarse sobre los 1.200 metros por la tarde. El viento del noroeste todavía será intenso por la mañana, e irá perdiendo fuerza por la tarde.

Las temperaturas máximas se situarán sobre los 10-11 grados en la costa y entre 5-8 grados en el resto del territorio, mientras que las mínimas oscilarán entre los 2 grados del interior y los 7 grados en la costa.