Díez Carmona presenta este martes en Bilbao "La noche del Kaskarot", su regreso literario tras la trilogía 'Justicia'

BILBAO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor bilbaíno Javier Díez Carmona presenta este martes en su ciudad natal "La noche del Kaskarot" (Grijalbo), que supone su regreso literario tras la trilogía 'Justicia'. La novela es un thriller rural ambientado en el entorno paisajístico del País Vasco francés.

La presentación tendrá lugar en la librería Elkar (Iparraguirre Kalea, 26), a partir de las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo y el autor conversará con el también escritor de novela negra Javier Sagastiberri.

"La noche del Kaskarot", tal y como informan desde la editorial Grijalbo, transcurre en dos enclaves imaginarios que, "de existir, se situarían dentro del término municipal de Urepel, localidad de la frontera situada en el departamento de Pirineos Atlánticos, en la región de Aquitania y perteneciente al territorio histórico vascofrancés de Baja Navarra y al Pays de Mixe".

La novela se inicia cuando, una mañana, su protagonista, Zaida, que acude a reunirse con su novio a Sainte-Agathe-des-Pyrénées, que se encuentra visitando a su familia, descubre que su pareja se ha despeñado desde uno de los picos cercanos a la localidad.

A medida que avanza el relato, Zaida comprueba que existen dudas acerca de si lo ocurrido ha sido un accidente, mientras va descubriendo aspectos de la personalidad de su novio que desconocía, ya que nunca le contó que descendía de una familia de kaskarots, grupo étnico ancestral del País Vasco francés, donde se asentaron a finales del siglo XV.

Los kaskarots son uno de los muchos subgrupos del pueblo gitano en Europa Occidental y se asentaron, sobre todo, en San Juan de Luz y en Ciboure, dos localidades turísticas de la costa labortana.

Kaskarot también se refiere principalmente a los personajes del carnaval de Lapurdi y la "marcha Kaxkarot" es una danza itinerante, paso fundamental de los carnavales y cencerradas en Lapurdi y Baja Navarra.

La novela se adscribe, como la mayoría de relatos de su autor al género 'euskal noir' y, junto a los elementos que rodean a este grupo étnico, Díez Carmona introduce otros como los secretos que ocultan los vecinos de la localidad, los grupos de mugalaris que cruzaban la frontera a ambos lados de España y Francia o la aparición de disidentes de ETA contrarios a la entrega de las armas y el final de la violencia.

Javier Díez Carmona (1969) es licenciado en Económicas, pero confiesa que su pasión es la escritura. Premiado en diversos certámenes literarios (fundamentalmente de relatos, pero también de poesía y teatro), ha participado en diversas antologías de narrativa breve y es autor de dos novelas juveniles.

En 2021 debutó en la editorial Grijalbo con 'Justicia', la primera entrega de una trilogía que continuó con 'Solas' y 'Venganza', publicada en 2023.