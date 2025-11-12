Digi aboga por la conectividad y modelos de regulación que sustenten la inversión en infraestructuras digitales

Jornada ‘Euskadi hacia el futuro’, en el hotel Ercilla, a 12 de noviembre de 2025, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La head de Regulación, Relaciones Institucionales y Comunicación Externa de DIGI, Mónica Barrera, ha apostado por fomentar la conectividad e impulsar modelos de regulación que sustenten la inversión en infraestructuras digitales.

Barrera ha hecho estas declaraciones en la mesa redonda 'Conocimiento y transformación digital' que se ha celebrado este miércoles en Bilbao en el marco del encuentro 'Euskadi hacia el futuro' organizado por Europa Press.

En este panel, moderado por la directora general de Negocio de Europa Press, Candelas Martín de Cabiedes, también han participado el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias; el responsable de negocio para sector público de AWS en España, Óscar Sanz; el IBM Quantum, Business Development Executive, Mikel Díez; el presidente de Sarenet, Roberto Beitia; y la head of Digital & IT de Viralgen, María Iglesias.

"Yo creo que en la sociedad en la que nos estamos convirtiendo, esta sociedad digitalizada, tiene que tener presente la importancia de tener una buena conectividad", ha afirmado Barrera.

En la misma línea, ha considerado que "hay que seguir apostando por estos modelos de regulación que fomenten la inversión, una oferta plural, pero que también sustenten la inversión en infraestructuras digitales". Aunque, a su juicio, Euskadi está "muy bien" en términos de conectividad, aún hay "gap de mejora", ya que en una sociedad digitalizada no se puede quedar nadie atrás.

Barrera ha aseverado que la conectividad debe ser "de calidad" y todos deben poder acceder a ella. "Que todos los ciudadanos tengan acceso a los usos y a los casos prácticos, para poder disfrutar de esa sociedad que todos queremos alcanzar", ha precisado.

Para ello, ha asegurado que Digi trabaja mucho con las administraciones, al ser "facilitadores de inversiones" y de las políticas que "permiten la implantación de las nuevas redes e infraestructuras".

En este sentido, ha defendido la "disponibilidad y la "escucha activa" para poder hacer los despliegues necesarios y que la conectividad llegue a todos los rincones de una manera óptima para todos. "Un futuro más conectado gracias a la colaboración con las instituciones", ha resumido.

Digi tiene una "integración vertical en la cadena de valor" y todas las actividades de la cadena de valor las asume con personal propio, ha señalado la directiva, que ha añadido que esto implica que se debe captar el talento, pero también fidelizarlo e invertir en él para que no se marche.

Por ello, la compañía apuesta por la formación y el reskilling, ya que, por la naturaleza de negocio, debe conseguir que "el talento esté a la vanguardia y atienda a las necesidades que va teniendo esa nueva empresa que se tiene que ir también reinventando cada día y proporcionando a la sociedad los servicios que necesita en el mundo cambiante".