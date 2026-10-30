La Diócesis de Vitoria anima a los niños a disfrazarse de su santo favorito por el día de los difuntos

Fiesta de Holywins - DIÓCESIS DE VITORIA

VITORIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Iglesia de Vitoria ha animado a los niños y niñas a disfrazarse de su santo o santa favorita, para disfrutar de 'Holywins', una fiesta ligada a estas fechas en la que se celebrará el día de los difuntos y 'Todos los Santos', este domingo, de 17.00 a 19.00 horas, en la parroquia de San Juan Bautista de Aretxabaleta y en el barrio de Goikolarra.

Con esta iniciativa, la Diócesis "busca celebrar, desde la alegría, la fe y el testimonio de quienes dedicaron su vida a seguir a Jesús, estos días marcados por el recuerdo a los seres queridos y a los grandes hombres y mujeres que dieron su vida por Cristo".

La cita tendrá lugar tanto dentro de la iglesia de San Juan Bautista como por el pueblo de Aretxabaleta y el nuevo barrio de Goikolarra. Los asistentes podrán disfrutar de una tarde de juegos, actividades formativas, diversión, merienda y convivencia, acogidos por las hermanas Peregrinas de la Eucaristía, que han preparado distintas propuestas para que los niños y niñas "descubran la vida de los santos de una manera cercana, educativa y divertida".

La Diócesis ha explicado que 'Holywins', expresión inglesa que significa 'la santidad vence' y que recoge la tradición de 'Halloween' como fiesta por la víspera de 'Todos los Santos', es una iniciativa cristiana nacida en París en 2002, que invita a recuperar el verdadero sentido de esta fiesta.

"Frente a una celebración centrada en el miedo o en lo tenebroso, esta cita propone poner el foco en la alegría de la santidad y en el ejemplo de hombres y mujeres que, conocidos o anónimos, hicieron de su vida un testimonio de amor a Dios y a los demás. En resumen, de la victoria de la vida frente a la muerte", ha reivindicado.