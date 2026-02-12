La Diputación de Álava abre la caja de la cabeza de Baco que, tras su revisión técnica, se expondrá en el Museo BIBAT

Cabeza de Baco - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

VITORIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava ha procedido a la apertura de la caja que contiene la cabeza de Baco, escultura romana que había desaparecido en 1976 tras su descubrimiento en un yacimiento de Arkaia, en cumplimiento de la providencia judicial recibida esta semana para ello.

La escultura de Baco había desaparecido en 1976, tras ser descubierta en Arkaia, y fue entregada al Juzgado por el exportavoz foral del PNV Jon Buesa, tras la denuncia interpuesta por la Diputación por su desaparición.

Según ha informado este jueves la institución foral, la providencia llegó el pasado 10 de febrero, a las 14.22 horas, al Registro General de la Diputación Foral, y este pasado miércoles la documentación fue trasladada al Departamento foral de Cultura a las 8.15 horas.

Una vez recibida formalmente la providencia, se ha procedido a desprecintar la caja que contenía la cabeza de Baco. Desde el Museo de Arqueología de Álava se han iniciado ya los primeros trámites para la revisión técnica y la catalogación de la pieza. En cuanto los trabajos lo permitan, la cabeza de Baco se exhibirá en el hall del Museo BIBAT, donde quedará a disposición del público.