La Diputación de Álava adjudica la redacción del proyecto y ejecución de las obras en la Torre Palacio de los Guevara

Permitirá convertir este enclave de Barrundia en un nuevo espacio turístico y cultural vinculado al 'Plan Nacional Turístico Xacobeo'

VITORIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral de Álava ha aprobado este martes la adjudicación del contrato mixto de redacción del proyecto y ejecución de las obras de rehabilitación de la Torre-Palacio de los Guevara, en el municipio de Barrundia, a la empresa Teusa Técnicas de Restauración, S.A., por un importe de 814.000 euros (IVA incluido).

Según ha explicado en rueda de prensa el diputado general de Álava, Ramiro González, la actuación está enmarcada en el 'Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia', financiado por la Unión Europea-Next Generation EU, y en el 'Plan Nacional Turístico Xacobeo', que "impulsa la creación de nuevos espacios culturales y turísticos vinculados al Camino de Santiago".

El contrato contempla un plazo de un mes para la redacción del proyecto y de siete meses para la ejecución de las obras, que convertirán este emblemático enclave en "un espacio de referencia cultural y turística en Álava". El presupuesto se distribuirá en dos anualidades, para destinar 366.571 euros este 2025 y 447.429 euros, el próximo 2026.

Con esta adjudicación, la Diputación Foral de Álava pretende avanzar en la recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico-arquitectónico del Territorio, generando, además, "nuevas oportunidades de desarrollo económico, social y turístico para la Llanada Alavesa".