La Diputación de Álava adquiere un sistema de realidad inmersiva para mejorar la salud cognitiva y emocional

VITORIA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral de Álava ha aprobado el expediente de contratación para dotar a los centros del Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) de un sistema de realidad inmersiva, una herramienta terapéutica de nueva generación destinada a mejorar la calidad de vida y el bienestar emocional de personas mayores y personas con discapacidad.

La iniciativa se implantará en un total de 19 centros residenciales, de día y ocupacionales, y supondrá un importante avance en la modernización de los servicios de atención social del territorio.

Los programas de realidad inmersiva permiten crear entornos digitales envolventes en los que las personas usuarias pueden interactuar de forma segura y estimulante con imágenes, sonidos y contenidos diseñados específicamente para sus necesidades.

Esta tecnología permite a las personas usuarias sumergirse por completo en el contenido que están viendo gracias a proyecciones que se extienden por las paredes y el techo de la sala, creando un campo visual envolvente.

La licitación incluye tanto el suministro del hardware necesario como las licencias de software y la creación de contenidos digitales a medida. El presupuesto total asciende a 321.279 euros, de los cuales la mayor parte corresponden a la parte financiada en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de los fondos NextGeneration EU.

Este tipo de intervención contribuye a mejorar el estado físico, psicológico y anímico de quienes participan en las sesiones, reforzando además su bienestar general. A través de estas experiencias se busca fomentar la motivación, reducir episodios de agitación, irritabilidad o depresión, y promover la estimulación cognitiva, física y emocional.

Estos efectos beneficiosos son especialmente importantes ya que perfil de las personas que viven en las residencias forales ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Se trata de personas muy mayores, con mayor dependencia funcional, muchas de ellas con deterioro cognitivo avanzado y requieren cuidados de mayor intensidad.

La tecnología de la realidad inmersiva también ayuda a evitar el aislamiento, fortalecer la autoestima, mejorar la adaptación a los centros y favorecer las relaciones interpersonales. Estos sistemas también resultan beneficiosos en colectivos con trastornos del espectro autista, parálisis cerebral o daño cerebral adquirido, debido a la activación multisensorial que proporcionan.