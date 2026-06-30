La Diputación de Álava apoya con 27.500 euros acciones formativas en artes escénicas, musicales, plásticas y visuales

VITORIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava ha aprobado una convocatoria de ayudas dotada con 27.500 euros y destinada a acciones formativas en artes escénicas, musicales, plásticas y visuales, cuyo objetivo es impulsar la formación especializada de jóvenes alaveses en las áreas de las artes escénicas (teatro, danza, circo, mimo y disciplinas afines), musicales, plásticas y visuales.

Las ayudas están dirigidas a la realización de estudios en universidades, escuelas superiores, escuelas internacionales, conservatorios superiores, escuelas de arte, danza, teatro, circo y centros de formación artística en general, situados fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Las subvenciones apoyarán proyectos de formación de más de 250 horas de duración, que deberán realizarse dentro del ejercicio 2026. Podrán concurrir a la convocatoria las personas que tengan entre 18 y 29 años a 1 de enero de 2026; y que estén empadronadas de forma ininterrumpida en Álava o en el enclave de Treviño durante los dos últimos años, salvo en el caso de traslados justificados al lugar de formación.

La Diputación Foral de Álava destinará a este programa 27.500 euros, distribuidos entre las cuatro especialidades: Música y Canto (15.000 euros), Artes Escénicas (5.000 euros), Danza (5.000 euros), y Artes Plásticas y Visuales (2.500 euros).

La cuantía máxima por persona beneficiaria será de 5.000 euros para formaciones en el extranjero y de 3.000 euros para formaciones en el resto del Estado, en las especialidades de Música y Canto, Artes Escénicas y Danza.

Las personas solicitantes deberán presentar un currículum vitae con documentación acreditativa, una memoria explicativa del proyecto formativo, y el certificado de admisión en el programa de formación correspondiente.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a su publicación en el BOTHA, y las personas interesadas podrán presentar su solicitud tanto de forma telemática, a través de la sede electrónica de la Diputación Foral de Álava, así como de manera presencial en el Registro General.