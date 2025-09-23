La Diputación de Álava aprueba un proyecto de Norma Foral para garantizar tributación mínima de grupos multinacionales

VITORIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral de Álava ha aprobado un proyecto de Norma Foral que establece un impuesto complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud.

Mediante esta norma, se pretende dar cumplimiento a la obligación de transposición de la directiva sobre esta materia en el Territorio Histórico, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 bis del Concierto Económico, en el que se establecen las condiciones en las que el Impuesto Complementario tendrá carácter de tributo concertado de normativa autónoma.

La Norma Foral establece medidas para garantizar un nivel mínimo de imposición efectiva a los grandes grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud (aquellos cuyo importe neto de la cifra de negocios consolidado sea igual o superior a 750 millones de euros en, al menos, dos de los cuatro últimos ejercicios) que operan en el mercado único, que sean coherentes con el Acuerdo alcanzado por el Marco Inclusivo en 2021, y sigan de cerca las reglas modelo de la OCDE acordadas por dicho Marco Inclusivo.

El Impuesto Complementario es un tributo de carácter directo y de naturaleza personal, que se estructura mediante la regla de inclusión de rentas y la regla de beneficios insuficientemente gravados.

Este tributo se basa en tres modalidades. Las dos primeras responden a la regla de inclusión de rentas y, la tercera, a la regla de beneficios insuficientemente gravados: el impuesto complementario nacional, el impuesto complementario primario (para entidades constitutivas de los grupos multinacionales que no radiquen en el territorio de aplicación del impuesto), y el impuesto secundario.