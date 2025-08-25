La Diputación de Álava destina 235.000 euros para la construcción de un nuevo aparcamiento disuasorio en Korres

El nuevo parking se habilitará fuera del núcleo urbano para facilitar el acceso al Parque Natural de Izki

La Diputación Foral de Álava ha licitado el contrato para la construcción de un nuevo aparcamiento disuasorio cerca del pueblo de Korres, como punto de acceso al ZEC/ZEPA y Parque Natural de Izki, con un presupuesto de 233.789,70 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de tres meses.

La memoria explicativa del proyecto expone que, actualmente, hay un parking que se encuentra junto al centro de interpretación, donde "apenas caben doce vehículos, por lo que los visitantes aparcan habitualmente en otros lugares del pueblo, generando problemas de convivencia entre vecinos, propietarios y los visitantes al Parque Natural".

Por este motivo, el nuevo parking disuasorio está programado fuera del núcleo urbano del pequeño pueblo de Korres, lo que permitirá el aparcamiento ordenado de los visitantes y liberará al pueblo del trasiego de los vehículos.

Las parcelas donde se va a construir el aparcamiento están en proceso de adquisición por parte de la Diputación Foral de Álava, quien dispone de un contrato preventa, aunque no se comenzarán las obras hasta la publicación del acuerdo de adquisición de las mismas.

El proyecto constructivo establece las actuaciones a realizar para la construcción del nuevo parking, entre las que se encuentran las demoliciones, excavaciones y trabajos previos; firmes y pavimentos; drenajes; señalización e instalación para recarga de vehículo eléctrico.

La fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación por parte de las empresas será el próximo 8 de septiembre. El contrato tiene por objeto la ejecución de una las actuaciones del 'PSTD de los Parques Naturales de Álava', dentro del 'Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino' de la Comunidad Autónoma de Euskadi, enmarcado en el 'Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia', financiado por la Unión Europea.