La Diputación de Álava destinará 336.925 euros a los agricultores cuyas viñas han sufrido la enfermedad del mildiu

VITORIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación foral de Álava destinará 336.925 euros en ayudas complementarias a los agricultores de la Rioja Alavesa, cuyas viñas han sufrido la enfermedad del mildiu, en la campaña vinícola del año pasado.

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha anunciado la decisión del Consejo de Gobierno Foral de este martes en una rueda de prensa, en la que ha indicado que la ayuda se enmarca dentro de la resolución de la ayuda variable complementaria de la convocatoria 2025.

Esta subvención se activó el año pasado para responder a la incidencia de la enfermedad mildiu, que afectó a la campaña vinícola de 2025. La Diputación ya abonó el año pasado 800.000 euros correspondientes al tramo fijo de la ayuda, por lo que tras la resolución aprobada este martes, sufragará la parte variable complementaria.

De esta manera, la Diputación concederá ayudas a 199 solicitantes por un importe total de 336.925,88 euros, de las cuales 105 corresponden a hombres, 17 a mujeres, 50 a sociedades civiles, 26 a sociedades mercantiles y una a una comunidad de bienes.

El órgano colegiado de valoración ha analizado 526 solicitudes y ha constatado que "existe crédito suficiente para atender el pago de todas las solicitudes", por lo que no será necesario aplicar el pago a plazos.