La Diputación de Álava se implicará en la ayuda a Tubos Reunidos si la empresa presenta un plan de futuro "serio"

Ramiro González - DFA

VITORIA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha mostrado la "plena disposición" del Gobierno foral a implicarse en la búsqueda de soluciones a la situación de Tubos Reunidos, si bien ha afirmado que para ello, es necesario que la empresa presente un plan de futuro "serio".

González, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno Foral, ha trasladado su apoyo a los trabajadores de Tubos Reunidos y a sus familias.

El diputado general de Álava ha mostrado su deseo de que el ERE anunciado en esta empresa "tenga el efecto menos traumático posible sobre el empleo de Amurrio y sobre Aiaraldea en su conjunto". A su vez, ha subrayado la necesidad de que la compañía "asegure su futuro como una gran empresa industrial de la comarca".

"Nuestro deseo está claro y también nuestra intención es clara: hacer todo lo posible para que la empresa y los empleos tengan futuro", ha indicado González, que ha añadido que "todos tenemos que hacer todo lo posible para lograrlo".

En este sentido, ha asegurado que si se presenta un plan de futuro "serio" para la empresa, la Diputación Foral se va a "involucrar". González ha subrayado la "plena disposición" de la Diputación para "formar parte de la solución" a la situación de Tubos Reunidos.

En este sentido, ha indicado que el Gobierno foral "va a estar ahí para aportar lo que esté en su mano para garantizar ese futuro", si bien ha reiterado que "para lograrlo, es imprescindible ese plan".

"Corresponde, por lo tanto, a la empresa presentar un plan serio y viable que garantice su futuro como gran empresa industrial de Aiaraldea; y los acreedores deben ser también parte de la solución. Dado el volumen de la deuda actual, son una parte esencial de la solución", ha añadido.

REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA

González ha recordado que la deuda de la empresa asciende a 263 millones de euros, por lo que con ese volumen de deuda, el futuro de la empresa "depende en buena medida de la reestructuración de esa deuda".

El diputado general ha recordado que este próximo viernes, la Diputación Foral de Álava, junto con el Gobierno Vasco, se reunirá con el comité de empresa, ya que "es el momento de apoyar a la plantilla". "El apoyo a la plantilla en estos momentos es fundamental", ha añadido.