La Diputación de Álava pone en marcha la campana anual de protección de nidos de aguilucho cenizo y palido

VITORIA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava ha puesto en marcha un año más la campaña de seguimiento y conservación del aguilucho cenizo y el aguilucho pálido, coincidiendo con el inicio de las labores de cosecha en los campos cerealistas del Territorio.

La iniciativa, impulsada por el Departamento de Desarrollo Económico y Sostenibilidad, tiene como objetivo compatibilizar la actividad agraria con la conservación de estas aves protegidas que nidifican en el suelo, según ha informado el Gobierno foral en un comunicado.

A través de este programa, el Servicio de Patrimonio Natural realiza labores de seguimiento y localización de nidos, especialmente en las zonas cerealistas de la Llanada Alavesa, Montaña Alavesa y Valles Alaveses.

Asimismo, se solicita la colaboración de agricultores y agricultoras para comunicar cualquier hallazgo a través del teléfono 689 23 12 11 y facilitar así la protección de las puestas y de las crías.

Una vez localizado un nido, personal técnico de la Diputación contacta con la persona titular de la parcela para establecer las medidas de protección más adecuadas.

Entre ellas se encuentran la instalación de cercados de protección, el mantenimiento de una superficie sin segar alrededor del nido o, preferentemente, el retraso de la cosecha hasta que los pollos alcancen la edad necesaria para emprender el vuelo.

Con el fin de reconocer la implicación del sector agrario en la conservación de la biodiversidad, la Diputación Foral contempla compensaciones económicas por la colaboración prestada.

Estas ayudas incluyen un pago fijo de 50 euros por nido detectado, además de 300 euros por el retraso de la cosecha y 500 euros por la reserva de una hectárea sin cosechar hasta que las crías abandonen el nido. Durante la pasada campaña, la institución foral destinó más de 3.600 euros a estas medidas de apoyo.

Los resultados obtenidos en 2025 reflejan la importancia de esta actuación. A lo largo de la campaña se detectaron y siguieron 25 nidos de aguilucho cenizo y 4 de aguilucho pálido, logrando proteger y salvar 43 pollos gracias a la colaboración entre el personal técnico y las personas agricultoras.

Tanto el aguilucho cenizo (Circus pygargus) como el aguilucho pálido (Circus cyaneus) están incluidos en los catálogos estatal y foral de especies amenazadas. El primero está catalogado como Vulnerable y el segundo como especie de Interés Especial.

Ambas nidifican en el suelo, preferentemente de cultivos cerealistas como cebada, avena y trigo y se alimentan de roedores y grandes invertebrados que afectan a estos cultivos. Por ello, realizan una gran labor de control biológico de plagas y manteniendo controladas algunas especies para evitar la superpoblación, y aportando su granito de arena en la mejora del funcionamiento de los ecosistemas.

La Diputación Foral de Álava insta a todas las personas que trabajan en el campo a colaborar en esta campaña y recuerda que, en caso de localizar un nido durante la cosecha, es fundamental evitar la manipulación de huevos o pollos, dejar una superficie suficiente sin segar y comunicar inmediatamente el hallazgo para garantizar la protección de estas especies y de sus crías.