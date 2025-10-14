La Diputación de Álava prorroga el contrato del servicio de mantenimiento de la red hidrométrica

VITORIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava ha prorrogado por 91.350 euros el contrato del servicio de explotación y mantenimiento preventivo de la red hidrométrica del territorio, del que seguirá encargándose durante un año la empresa Montajes e Instalaciones Gorbea.

La red hidrométrica tiene como finalidad la obtención de datos de diversos parámetros meteorológicos, hidrológicos e hidrogeológicos en tiempo real de las 25 estaciones de diferente tipología con las que cuenta el Territorio.

Álava dispone de 13 puntos de toma de datos mediante los sondeos piezométricos automatizados, once estaciones de aforo y una estación hidrometeorológica.

Estas instalaciones requieren de atención permanente, tanto para los trabajos de vigilancia de los datos recogidos y de control del óptimo funcionamiento de las instalaciones, como para a la realización de las reparaciones y mejoras necesarias en el mantenimiento del servicio.

Los trabajos proporcionarán datos relativos a los niveles y caudales con los que obtener una estadística para la planificación, así como la gestión en tiempo real de fenómenos hidrológicos extremos, inundaciones y sequías.

La información registrada por esta red hidrométrica foral está accesible a través de la web araba.eus, desde donde se puede también consultar la plataforma sobre el estado de los recursos hídricos subterráneos alaveses.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno Foral ha adjudicado el suministro de gasóleo de automoción a la UTE Esergui Disteser hasta el 31 de diciembre de 2026, por un importe máximo de 450.000 euros.

El contrato garantiza un precio un 16,75% inferior al precio medio de venta antes de impuestos de España publicado en el Boletín de Petróleo de la Comisión Europea. Este contrato tendrá una duración inicial comprendida entre la fecha de formalización y el 31 de diciembre de 2026, y podrá ser objeto de dos prórrogas anuales.