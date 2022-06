Diputación de Álava recomienda extremar las precauciones por riesgo de incendios y precinta las barbacoas en parques

Las medidas responden a la previsión de altas temperaturas y a la previsible afluencia de personas a las zonas de ocio y esparcimiento

VITORIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava ha recomendado a la ciudadanía que, ante la previsión de altas temperaturas para este fin de semana y la posible afluencia masiva de personas a las zonas de esparcimiento y áreas recreativas del territorio alavés, se extreme las precauciones por riesgo de incendios y ha precintado, de forma temporal, las barbacoas de los parques forales, así como de las zonas de ocio de los municipios y concejos de Álava.

En un comunicado, la institución foral ha informado de que la medida afecta a aquellas barbacoas que no cumplen con los requisitos exigidos por el Departamento de Agricultura, como carecer de sistema matachispas, no estar cubierta, no ser una estructura de obra fija con paredes de obra cerradas del suelo hasta el techo, no disponer junto a la barbacoa de un recipiente en el que se puedan tirar las cenizas o que la distancia desde la chimenea a la copa del árbol más cercano sea inferior a cinco metros.

Ante este capítulo de sequía y altas temperaturas previstas para este fin de semana, el Cuerpo de Bomberos y Bomberas de Álava, a través de su cuenta oficial de twitter, ofrece una serie de consejos y recomendaciones a la ciudadanía en esta situación como, por ejemplo, extremar las precauciones con máquinas y otros elementos generadores de chispa en zonas rurales o entornos forestales.

En este sentido, recomienda que en los terrenos forestales no utilizar desbrozadoras, motosierras, grupo de soldadura, amoladora o radial; no encender fuego en el campo, evitar la quema de rastrojos, restos de poda u otros; evitar tirar cerillas, cigarros u otros objetos de riesgo; y evitar depositar residuos en zonas no destinadas para ello (plásticos, vidrio, papeles u otros susceptibles de riesgo).

A las personas que viven o desarrollan su actividad agrícola y/o ganadera o de otra naturaleza en entorno forestal, solicitan extremar las precauciones y evitar elementos combustibles junto a edificaciones; y evitar circular si no es necesario con vehículos a motor por entornos forestales ya que el contacto del tubo de escape con matorrales secos podría provocar un incendio.

En las zonas forestales, recomiendan estacionar el coche en aparcamientos habilitados, o al menos, en zonas totalmente despejadas de pastos o matorral. En caso de detectar un incendio, se recomienda avisar lo antes posible al teléfono de emergencias 112, indicando el lugar, así como las vías más adecuadas para que puedan acceder los servicios de emergencia.

Por último, si una persona se encuentra cerca de un incendio, recuerda que debe intentar acudir a un claro o zona limpia de arbolado y matorral, tratando de alejarse de este por los laterales, y si se circula en coche, cerrar las ventanillas e intentar dirigirse a una zona fuera de peligro.

También aconseja no desplazarse hacia barrancos u hondonadas, ni intentar escapar ladera arriba cuando el fuego ascienda por ella, e ir siempre en sentido contrario a la dirección del viento