La Diputación de Álava reconoce la labor de Las Hijas de la Caridad tras casi cuatro décadas al frente de Hazaldi

La Diputación de Álava reconoce la labor de Las Hijas de la Caridad tras casi cuatro décadas al frente de Hazaldi
La Diputación de Álava reconoce la labor de Las Hijas de la Caridad tras casi cuatro décadas al frente de Hazaldi - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA
Europa Press País Vasco
Publicado: lunes, 22 diciembre 2025 15:08
Seguir en

VITORIA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha recibido este lunes a la Comunidad de las Hijas de la Caridad para expresar el reconocimiento institucional por su labor al frente del Centro de Acogida y Urgencias Hazaldi tras casi cuatro décadas, y cuya gestión llegará a su fin el próximo mes de enero.

En colaboración con el Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS), Las Hijas de la Caridad ha garantizado desde 1986 una respuesta "urgente y de calidad" a menores de hasta 12 años que no pueden permanecer con sus progenitores debido a circunstancias difíciles. Por ello, con la despedida de su gestión de Hazaldi el próximo mes de enero, la Diputación Foral ha querido poner en valor su compromiso y entrega durante todos estos años, ha indicado en un comunicado.

Solo en 2024, un total de 50 niñas y niños pasaron por Hazaldi, uno de los recursos prioritarios en las políticas de cuidados de la Diputación Foral de Álava. Actualmente, alrededor de 260 niñas, niños y adolescentes viven en acogimiento residencial en los hogares y centros del IFBS, donde reciben atención, protección y educación.

En el encuentro han participado las hermanas que han gestionado el centro, encabezadas por su directora, Beatriz Angulo, la visitadora provincial y la consejera provincial de la compañía, y el diputado foral de Políticas Sociales, Gorka Urtaran.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado