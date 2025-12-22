La Diputación de Álava reconoce la labor de Las Hijas de la Caridad tras casi cuatro décadas al frente de Hazaldi - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

VITORIA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha recibido este lunes a la Comunidad de las Hijas de la Caridad para expresar el reconocimiento institucional por su labor al frente del Centro de Acogida y Urgencias Hazaldi tras casi cuatro décadas, y cuya gestión llegará a su fin el próximo mes de enero.

En colaboración con el Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS), Las Hijas de la Caridad ha garantizado desde 1986 una respuesta "urgente y de calidad" a menores de hasta 12 años que no pueden permanecer con sus progenitores debido a circunstancias difíciles. Por ello, con la despedida de su gestión de Hazaldi el próximo mes de enero, la Diputación Foral ha querido poner en valor su compromiso y entrega durante todos estos años, ha indicado en un comunicado.

Solo en 2024, un total de 50 niñas y niños pasaron por Hazaldi, uno de los recursos prioritarios en las políticas de cuidados de la Diputación Foral de Álava. Actualmente, alrededor de 260 niñas, niños y adolescentes viven en acogimiento residencial en los hogares y centros del IFBS, donde reciben atención, protección y educación.

En el encuentro han participado las hermanas que han gestionado el centro, encabezadas por su directora, Beatriz Angulo, la visitadora provincial y la consejera provincial de la compañía, y el diputado foral de Políticas Sociales, Gorka Urtaran.